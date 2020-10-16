الكاف يتغزل في "شناوي" الأهلي قبل موقعة الوداد بنصف نهائي إفريقيا

تغزل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، في القدرات الفنية لمحمد الشناوي حارس النادي الأهلي وذلك قبل لقاء المارد الأحمر أمام فريق الوداد المغربي في نصف نهائي بطولة دوري ابطال افريقيا.

ونشر الموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بدايات الشناوي مع كرة القدم وجاء التقرير كالتالي: بالنسبة لحارس الأهلي ومنتخب مصر محمد الشناوي، سيبقى هذا الموسم في الذاكرة طويلًا، حارس المرمى عزز موقعه باعتباره الحارس الأول في ناديه وبلاده، وارتدى شارة قائد الشياطين الحمر، وحطم بعض الأرقام القياسية أيضًا.

وأضاف التقرير: بدأ الشناوي – الذي سيكمل عامه الـ 32 في ديسمبر المقبل – مسيرته في ناشئي عملاق القاهرة، قبل أن يترك الأهلي لينضم لطلائع الجيش في 2009. بعد فترات في كل من حرس الحدود وبتروجيت، عاد للأهلي مرة أخرى في 2016.

قضى بعض الوقت كحارس بديل قبل أن يفرض نفسه كخيار أول في حراسة مرمى الأهلي، بل وضمن مكانًا أساسيًا في تشكيلة منتخب مصر.

تألق الشناوي مع الفراعنة في FIFA كأس العالم 2018 بروسيا، وحصد جائزة رجل المباراة في مواجهة أوروجواي بمرحلة المجموعات.

إلا أن هذا الموسم بلا شك يعد الأفضل للشناوي في دفاعه عن عرين الشياطين الحمر. ونجح الشناوي في تحقيق رقم قياسي جديد في الدوري المصري الممتاز، حين احتفظ بنظافة شباكه في 24 من أصل 30 مباراة خاضها مع الأهلي في الدوري، واستقبل 8 أهداف فقط في هذا الإطار.

وفي الوقت الذي توج فيه الأهلي بلقبه الـ 42 في الدوري والخامس على التوالي، كان الشناوي هو رجل الموسم.