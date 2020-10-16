كورونا لا يتوقف.. ضربة موجعة في صفوف الوداد قبل مواجهة الأهلي

وقال موقع "البطولة " المغربي، إن صلاح الدين السعيدي لاعب الوداد ثبت إصابته بالفيروس بجانب أحد الإداريين في الفريق وذلك بعدما خضع كل الفريق أمس الخميس لاختبار الكشف عن الفيروس.
وأشار الموقع إلي إن السعيدي غادر معسكر الوداد متوجها أمس الخميس نحو الدار البيضاء للدخول في الحجر الصحي، ومن المنتظر أن يتم إعادة المسحة للتأكد من إصابته.
يذكر أن النادي الأهلي يحل ضيفًا على نظيره الوداد المغربي غدًا السبت ، في إطار ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا ، على أن يقام لقاء الإياب يوم 24 أكتوبر من الشهر الجاري.
وأعلن الإتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف" صباح اليوم ، عن إستضافة مصر لنهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا ، في حالة وصول فريق مغربي أمام فريق مصري.
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