بعد إصابته بكورونا.. فرجاني ساسي يرفض دخول المستشفى بالمغرب| فيديو

رفض فرجاني ساسي لاعب الزمالك، طلب مسؤولي الصحة المغربية بالنزول من سيارة الإسعاف لدخول المستشفى بعد تأكد إصابته بفيروس المستجد.

وأعلن أشرف إبراهيم سفير مصر بالمغرب، منذ قليل، أن نتيجة التحاليل التي أجراها التونسي فرجاني ساسي لاعب نادي الزمالك أثبتت إصابته بشكل رسمي بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بعد إجراوئه مسحة خلال الساعات الماضية.

ونشرت وسائل الإعلام المغربية، فيديو لفرجاني ساسي وهو يرفض طلب مسؤولئ الصحة بالنزول من الإسعاف لدخول المستشفى بعد تأكد إصابته بالفيروس التاجي.