بعد إصابته بكورونا.. فرجاني ساسي يرفض دخول المستشفى بالمغرب| فيديو

وأعلن أشرف إبراهيم سفير مصر بالمغرب، منذ قليل، أن نتيجة التحاليل التي أجراها التونسي فرجاني ساسي لاعب نادي الزمالك أثبتت إصابته بشكل رسمي بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بعد إجراوئه مسحة خلال الساعات الماضية.
ونشرت وسائل الإعلام المغربية، فيديو لفرجاني ساسي وهو يرفض طلب مسؤولئ الصحة بالنزول من الإسعاف لدخول المستشفى بعد تأكد إصابته بالفيروس التاجي.
وكان ساسي وصل للمغرب مساء أمس الجمعة، قادما من تونس.
وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف"، اليوم، الجمعة، عن احتضان مصر لنهائي دوري أبطال إفريقيا 2019 - 2020.
وفي حال تأهل الأهلي والزمالك أو فريق من مصر وفريق من المغرب سيقام النهائي في مصر، أما في تأهل الوداد والرجاء إلى المباراة النهائية، ستقام البطولة في المغرب.
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