متفوقًا على صلاح .. ساديو ماني يفوز بجائزة لاعب الشهر في ليفربول

وقال الحساب الرسمي لنادي ليفربول على موقع التواصل الإجتماعى "تويتر"، أن السنغالي ساديو ماني أفضل لاعب في شهر سبتمبر، بعد أن خاض 3 من أصل 4 مباريات لفريق ليفربول خلال الشهر الماضى، وسجل 3 أهداف، هدفين فى مرمى تشيلسى وهدف في شباك آرسنال.
وعاد مانى إلى تدريبات ليفربول فى اليومين الماضيين، بعد تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا، وهو ما أدى إلى غيابه عن مواجهة الريدز خلال لقاء أستون فيلا، والذي انتهى بخسارة الريدز 7-2.
ويستعد ليفربول لخوض مواجهة إيفرتون غدا السبت على ملعب "جوديسون بارك" في ديربي الميرسيسايد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدورى الإنجليزى.
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