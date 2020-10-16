رسميا.. الزمالك يعلن إصابة فرجاني ساسي بفيروس كورونا

أصدرت إدارة بعثه نادي الزمالك، بيانا أكدت فيه أن المسحة الأولى التي أجرتها إدارة الزمالك كأول إجراء طبي للاعب الفريق التونسي فرجاني ساسي عند وصوله ثبتت ايجابيتها، مشيرا إلى أن اللاعب لم يخالط أي شخص بالفريق منذ وصوله حيث تم عزله فى حجرة منفصلة ولم يتناول حتى إفطاره مع زملائه وسوف يتم إجراء مسحة أخري.

وتقضي القوانين المغربية بأن يتم عزل أي مصاب بكورونا فى مستشفى حكومي ولكن ادارة البعثه تواصلت بإقامته فى مكان خاص.

وأشار البيان إلي أن اللاعب جاء بتقارير تؤكد سلبية التحاليل ولكننا تمسكنا بأن يجري تحليلين قبل أن يسمح له بالتواجد مع الفريق بعد أن تم التشكك فى إصابته خاصة بسبب عدم رد الاتحاد التونسى عن المخاطبات التي أرسلها الزمالك لإرسال نتائج المسحات التي أجراها مع المنتخب وأن الزمالك اشترط على اللاعب عدم الانضمام للبعثه إلا بعد إجراء التحليلين باستدعاء اللاعب وتم إجراء أول تحليل وظهر إيجابي وسيتم إجراء تحليل آخر لأننا رفضنا من البدايه ان ناخذ بالتحليل الذي جاء مع اللاعب وأنه سيتم استكمال الإجراءات الاحترازية المشدده لحين معرفة نتيجة المسحه الثانيه حرصا على سلامة جميع أفراد البعثة.