أخبار الرياضة| مصر تستضيف نهائي إفريقيا .. إصابة ساسي بـ كورونا .. بيراميدز يقترب من ضم نجم تونس

ويلتقي الأهلي مع الوداد،غدا السبت، على ملعب محمد الخامس، بينما سيواجه الزمالك نظيره الرجاء الأحد، على نفس الملعب أيضًا.

تأكد إصابة فرجانى ساسي نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بفيروس كورونا وذلك قبل يوم واحد من مواجهة الرجاء باستاد محمد الخامس فى إطار لقاءات نصف نهائى دوري أبطال إفريقيا .

