أخبار الرياضة| مصر تستضيف نهائي إفريقيا .. إصابة ساسي بـ كورونا .. بيراميدز يقترب من ضم نجم تونس

ويلتقي الأهلي مع الوداد،غدا السبت، على ملعب محمد الخامس، بينما سيواجه الزمالك نظيره الرجاء الأحد، على نفس الملعب أيضًا.
تأكد إصابة فرجانى ساسي نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بفيروس كورونا وذلك قبل يوم واحد من مواجهة الرجاء باستاد محمد الخامس فى إطار لقاءات نصف نهائى دوري أبطال إفريقيا .
أكد مصدر مقرب من الدولي التونسي أمين بن عمر لاعب وسط النجم الساحلي، أن اللاعب بات قريبًا من الانضمام لفريق بيراميدز خلال فترة الانتقالات الجارية.
كشف فيل تومبسون نجم فريق ليفربول السابق، عن محاولة الريدز التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق يوفنتوس الحالي في موسم 2003
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