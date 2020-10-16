شريف العريان أمين عام الأولمبية: مرتضى منصور أهان الجميع .. ورئيس جديد للزمالك فى هذا الموعد (حوار)

أسدل المهندس شريف العريان أمين عام اللجنة الأولمبية المصرية، الجدل المثار حول العديد من الأمور الخاصة بإيقاف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك لمدة 4 سنوات مقبلة بسبب شكاوى مقدمة ضده من العديد من الجهات وعلى رأسها اتحاد كرة القدم والنادى الأهلى وممدوح عباس رئيس نادى الزمالك الأسبق وغيرهم.

وأكد العريان أن إيقاف مرتضى منصور لمدة 4 سنوات لم يأت من فراغ ولكنه تجاوز فى حق العديد من الشخصيات الرياضية والتى لجأت إلى الطرق القانونية بتقديم شكاوى رسمية إلى اللجنة الأولمبية والتى بدورها حولتها إلى اللجان المختصة وصدور قرار رسمي بإيقافه عن ممارسة أى نشاط رياضى لمدة 4 سنوات وعزله من منصبه كرئيس للزمالك.

"دوت الخليج" التقى شريف العريان فى حوار خاص جدا عن كواليس القرار القوى بإيقاف مرتضى منصور لمدة 4 سنوات ومصير مجلس الزمالك فى الفترة المقبلة وجاء الحوار كالأتى :

فى البداية .. ماذا يعنى تأييد الأولمبية الدولية لقرار الأولمبية المصرية بشأن إيقاف مرتضى منصور ؟

فى الحقيقة هذا أمر كان متوقعا تماما ولا يوجد به أى مفاجأة، فاللجنة الأولمبية الدولية دائما ما تدعم اللجان الوطنية فى كل الدول فى القرارات التى تتخذها " فهو شأن داخلى "، ودعم الأولمبية الدولية يؤكد أن هناك قانونا واضحا يحكم الجميع، والذى دائما يأتي وفقا لما يقرره الميثاق الأولمبي.

كيف ترى عدم تقدم مرتضى منصور بالطعن للجهات المختصة على قرار إيقافه ؟

هو الخاسر الأكبر، قانون الرياضة يتيح له التقدم بطعن على قرار الإيقاف فى 3 جهات فقط لا غير وهى اللجنة الأولمبية المصرية ومركز التسوية والمحكمة الرياضية الدولية، وحتى الآن هو لم يقدم طعن وهو ما يشير إلى أن العقوبة ستكون نهائية حال انتهاء المدة المحددة للتقدم بالطعن.

وماذا عن لجوء مرتضى منصور للقضاء الإداري بشأن عقوبة إيقافه ؟

كما ذكرت لك، قانون الرياضة واضح وصريح فالجهة المسئولة عن التقدم بطعن بها هى مركز التسوية والتحكيم والمحكمة الرياضية الدولية، أى جهة أخرى غير مختصة وذلك وفقا للقانون .

لماذا تم إيقاف مرتضى منصور 4 سنوات كاملة؟ وهل ترى أن هذه المدة كبيرة ؟

فى الحقيقة، حجم التجاوزات فى الشكاوى المقدمة لنا كان صعبا، وأرى ان العقوبة الموقعة على مرتضى منصور عادلة ومستحقة تماما وفقا لما قام به، بجانب أن العقوبة هذه المرة كان تصاعدية خاصة إنه تعرض لعقوبة من قبل من اللجنة الأولمبية المصرية، وأمر إيقافه جاء بتوصية من لجنة تضم مستشارين استعرضوا الأمر بالكامل.

بعض الزملكاوية يرون أن التوقيت صعبا خاصة وأن الزمالك مقبل على نصف نهائى أبطال إفريقيا ؟

نقدر ونحترم كل الزملكاوية والزمالك كيان كبير ومهم بالنسبة للجنة الأولمبية ودائما ما ندعمه ولكن القرار ليس له أى علاقة بأى توقيت، كانت هناك شكاوى مقدمة وتم البت فيها من كل الجهات المعنية واجتمع مجلس الأولمبية واتخذ القرار .. الأمر لا يخص نادى الزمالك على الإطلاق فهو نادي كبير وأحد قلاع الرياضة فى مصر وبالمناسبة اللجنة الأولمبية ليست طرف فى ازمة إيقاف مرتضى منصور ولكنها تطبق القانون واللوائح الرياضية المرتبطة بالميثاق الأولمبي.

ماذا لو لم ينفذ مرتضى منصور قرار إيقافه واستمر فى رئاسة الزمالك ؟

كيف لا ينفذ القرار.. نحن يحكمنا قانون والقرار الصادر سينفذ وفقا لقانون الرياضة .

هل يمكن إلغاء قرار إيقافه لمدة 4 سنوات ؟

نعم من الممكن وذلك حال صدور قرار من مركز التسوية يفيد بذلك، وقرار مركز التسوية حاسم وملزم للجميع بما فيهم اللجنة الأولمبية المصرية .

كيف ترى تأخر الوزير أشرف صبحي فى حسم موقفه من قرار الأولمبية بإيقاف مرتضى منصور ؟

فى الحقيقة لا أعلم سر التأخر، ولكن قد يكون الأمر لا يزال قيد الدراسة من قبل وزارة الرياضة وله الحق فى ذلك.

كيف ترى خطاب البرلمان للأولمبية بشان عدم التحقيق مع مرتضى منصور ؟

فى الحقيقة نحن لا نحقق مع مرتضى منصور فى قضية جنائية ولكن هناك شكوى رياضية ضده فلابد من التحقيق معه وفى حال إن كان مخطئا فسيحصل على عقاب شأنه شأن أى شخص داخل المنظومة الرياضية .

بعيدا عن مرتضى منصور .. ماذا لو لم يلتزم مجلس الزمالك بتطبيق قرار الاولمبية ؟

بالتأكيد سيعرض المجلس إلى عقوبات قوية وفقا للقانون ولكن المجلس مستمر كما هو حتى أقرب جمعية عمومية والتى ستشهد انتخابات على المقاعد الشاغرة ومنها رئيس النادي.