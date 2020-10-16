معزول في غرفة.. تطورات حالة فرجاني ساسي بعد الإصابة بـ كورونا

أصدر إسماعيل يوسف رئيس بعثة نادي الزمالك المتواجدة بالمغرب بيانًا أكد فيه أن نتيجة المسحة الأولى للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا التي أجراها الجهاز الطبي للاعبنا التونسي فرجاني ساسي عند وصوله ثبتت ايجابيتها مطمئنًا الجميع أن حالته الصحية جيدة و أن اللاعب لم يخالط أي شخص بالفريق منذ وصوله حيث تم عزله فى حجرة منفصلة ولم يختلط بزملائه حتى الآن وسوف يتم إجراء مسحة أخرى.

ويقضي بروتوكول وزارة الصحة المغربيه بأن يتم عزل أي مصاب أو مشتبه بالكورونا فى مستشفى حكومي ولكن مسؤولو البعثه تواصلوا مع المسئولين لعزله فى مكان منفصل وليس بمستشفى العزل الحكومي حرصًا على سلامة اللاعب وحرصًا على سلامه جميع أفراد البعثة متمنين للاعبنا الشفاء والعودة للفريق في أقرب وقت.