أعلن فريق الاتفاق السعودي، التعاقد مع المغربي وليد ازارو، لاعب النادي الأهلي حتي عام 2022 . ورحب النادي السعودي، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر بالاتفاق مع اللاعب وإعلان ضمه بشكل رسمي بعدما قضى نصف موسم على سبيل الإعارة قادما من النادي الأهلي . ولعب ازارو مع فريق الاتفاق السعودي 7 مباريات وسجل 3 اهداف وذلك بسبب توقف المسابقة على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد . وأنهى فريق الاتفاق السعودي الموسم الماضي 2019-2020 محتلا المركز الثامن في جدول ترتيب الدورى السعودى برصيد 42 نقطة ويستعرض دوت الخليج أرقام أزارو مع الأهلي: - لعب : 89 مباراة - سجل : 41 هدفا - صنع : 16 اسيست

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد انضمامه للاتفاق السعودي| بالأرقام.. ماذا قدم أزارو مع الأهلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.