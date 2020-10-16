أعلن نادي حسنية أغادير المغربي، أن هناك 9 حالات متواجدة بالفريق مصابة بفيروس كورونا المستجد وذلك قبل مواجهة نادي نهضة بركان يوم الاثنين القادم بالكونفيدرالية الإفريقية. وجاء بيان النادي المغربي بوجود 9 حالات تشمل 5 لاعبين و4 إداريين أثناء معسكر الفريق إستعدادا لمواجهة نهضة بركان الأثنين القادم. وتتوالى إصابات فيروس كورونا للاعبي أبطال إفريقيا والكونفيدرالية، بعدما أعلن نادي الزمالك أيضًا بإيجابية العينة الأولى لللاعب التونسي فرجاني ساسي . ومن المنتظر أن يجري كل الأندية المشاركة في دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية الإفريقية مسحة طبية وفقًا للبروتوكول الطبي الذي أقر به الإتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وتتوالى إصابات كورونا.. حسنية أغادير يعلن إيجابية 9 حالات بالفريق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.