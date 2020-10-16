قائد الوداد المغربي: مواجهة الأهلي صعبة ونسعى لنتيجة كبيرة في مباراة الذهاب

ساعات قليلة تفصل الأهلي المصري عن ملاقاة مضيفه الوداد المغربي، غدا السبت، على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، ضمن جولة الذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويهتم الموقع الرسمي للكاف بالمباراة نظرا لأهميتها للفريقين خاصة وللقارة الافريقية التي تترقب بطلا جديدا للنسخة الحالية التي يتنافس عليها الأهلي و الوداد و الزمالك والرجاء .