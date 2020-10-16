حسام غالي يشارك جمهوره بصورة مع أبنائه

نشر حسام غالى لاعب النادي الأهلى السابق، ومدير الكرة حاليًا بفريق الجونة، صورة عبر خاصية ا"ستوري" علي حسابه بموقع انستجرام.

وظهر حسام غالي بإطلالة كاجوال في صورة جمعته بنجليه محمود وسليم في نزهه، باحدي الاماكن العامة، نالت إعجاب متابعيها.

يذكر أن فريق الجونة تأكد بقاءه في الدورى العام، عقب فوزه الأخير على نظيره وادى دجلة بثنائية نظيفة في مباراة الجولة 33 وقبل الأخيرة من عمر مسابقة الدورى العام.

ورفع الجونة رصيده إلى النقطة 37 في المركز الـ 13 بجدول مسابقة الدورى العام، بعدما خاض 33 مباراة، فاز في 10 مباريات وتعادل في 7 أخرى، وخسر 16 لقاء آخر، وسجل لاعبو الجونة 31 هدفًا واستقبلت شباكهم 43 آخرين.