بيراميدز يتحرك لأداء أول تدريباته بالدار البيضاء

بدأ فريق بيراميدز التحرك لأداء أول تدريباته في الدار البيضاء، استعدادا لخوض المباريات النهائية من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويخوض الفريق مرانه الأول على ملعب كهرما بمدينة كازابلانكا، الذي عاينه الجهاز الإداري صباح اليوم، لمعرفة مدى صلاحيته لاستقبال التدريب.

بيراميدز يستعد لمواجهة حوريا كوناكري الغيني يوم الثلاثاء المقبل في نصف نهائي الكونفدرالية بملعب محمد الخامس في الدار البيضاء.