وكان كريستيانو رونالدو قد اُصيب بفيروس كورونا أثناء تواجده مع منتخب البرتغال للمشاركة في بطولة دوري الأمم الأوروبية لعام 2020-2021.
وقال كريستيانو في فيديو له عبر إنستجرام : "عائلتي في طابق آخر من المنزل ولا يمكننا أن نتواصل".
وتابع : " أنا دائما في المنزل، أنا أحترم البروتوكول الصحي ولم أخرقه كما يقال من وزير الصحة الإيطالي، إنها مجرد كذبة".
وواصل "عدت من البرتغال بسبب فريقي وتأكدت من الالتزام بالإجراءات، وعدت إلى إيطاليا بطائرة طبية مجهزة ولم أتواصل مع أي أحد حتى في تورينو".
وكانت تقارير صحفية قد قالت إن رونالدو خرق قواعد العزل وسافر في طائرة خاصة وليست طبية إلى إيطاليا، كما أنه ليس ملتزما بشكل تام بالعزل المنزلي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كذاب.. كريستيانو رونالدو يشن هجوما عنيفا على وزير الصحة الإيطالي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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