كذاب.. كريستيانو رونالدو يشن هجوما عنيفا على وزير الصحة الإيطالي

شن البرتغالي كريستيانو رونالدو هجومًا شديدًا على وزير الصحة الإيطالي ، وذلك عقب تصريحات الأخير بأنه قام بخرق قواعد العزل الصحي الخاص بالإصابة بفيروس كورونا

وكان كريستيانو رونالدو قد اُصيب بفيروس كورونا أثناء تواجده مع منتخب البرتغال للمشاركة في بطولة دوري الأمم الأوروبية لعام 2020-2021.

وقال كريستيانو في فيديو له عبر إنستجرام : "عائلتي في طابق آخر من المنزل ولا يمكننا أن نتواصل".

وتابع : " أنا دائما في المنزل، أنا أحترم البروتوكول الصحي ولم أخرقه كما يقال من وزير الصحة الإيطالي، إنها مجرد كذبة".

وواصل "عدت من البرتغال بسبب فريقي وتأكدت من الالتزام بالإجراءات، وعدت إلى إيطاليا بطائرة طبية مجهزة ولم أتواصل مع أي أحد حتى في تورينو".