كلوب ينهال بالمديح على صلاح قبل هدفه الـ 100 مع ليفربول

مدح الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، لاعبه محمد صلاح ، وذلك بعد اقترابه من تسجيل 100 هدف مع الريدز في مختلف المسابقات.

ونجح محمد صلاح في تسجيل هدفين أمام أستون فيلا في الجولة الماضية ليرفع رصيده من الأهداف مع ليفربول للهدف 99.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الفريق المقبلة أمام إيفرتون:"محمد صلاح رائع، سجل هدفين في أستون فيلا، لكنه يرغب في تسجيل أهداف في مباريات أخرى نفوز بها، بشكل عام فهو ظهر بشكل رائع منذ بداية الموسم.. لايزال رائعًا في إنهاء الهجمات."

وأضاف:" كل اللاعبين الرائعين مزيج من المهارة والعمل، وصلاح كذلك، مهارات صلاح رائعة كما قلت، ولكن بدون عقليته والعمل الذي يعمله لما وصل لما هو عليه الآن، إنه مزيج من المهارة والاجتهاد."

ويلاقي نادي ليفربول نظيره إيفرتون في الواحدة والنصف ظهر الغد في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.