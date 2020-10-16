هل يشارك ميسي في مواجهة خيتافي؟.. كومان يرد

تحدث رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة، عن إمكانية منح بعض الراحة، لنجمه، ليونيل ميسي، مع الجدول الزمني المتتابع لمباريات الفريق.

وظهر "كومان"، في مؤتمر صحفي خاص بمباراة برشلونة وخيتافي، المقرر لها غدًا السبت، بمنافسات الليجا، ونشرت صحيفة "آس" الإسبانية تصريحاته.

وبسؤاله: هل تفكر في منح ميسي قسطًا من الراحة؟"، أجاب: "من حيث المبدأ، نريد أن نضع أفضل فريق ممكن في كل مباراة، مشاركة اللاعبين مع منتخبات بلادهم تؤثر على الأندية الكبيرة، عاد الجميع بحماس وفرح، وبعد التدريب سنقرر".

وعن إمكانية مشاركة ميسي ضد خيتافي ثم ضد فيرينكفاروسي وريال مدريد ويوفنتوس؟، علّق: " ميسي يلعب بجدول زمني ضيق للغاية منذ سنوات عديدة، علاوة على ذلك، إذا لم يلعب سيكون أكثر إرهاقًا، إنه لاعب يريد الفوز، ويريد دائمًا أن يكون في المباريات".

وبشأن إمكانية لحاق تير شتيجن بالكلاسيكو أمام ريال مدريد، أتم كومان: "منذ يوم الثلاثاء كان يعمل في الملعب وكل شيء يسير على ما يرام في الوقت الحالي، لا أعتقد أنه سيصل إلى الكلاسيكو، فلا داعي لتحديد موعد، إنه حارس رائع لكننا هادئون، نحن سعداء بعمل نيتو".