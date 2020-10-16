ويهتم الموقع الرسمي للكاف بالمباراة نظرا لأهميتها للفريقين خاصة وللقارة الافريقية التي تترقب بطلا جديدا للنسخة الحالية التي يتنافس عليها الأهلي و الوداد و الزمالك والرجاء .
وأكد بيتسو موسيماني، مدرب الأهلي ، أنه سيلعب لقاء الغد أمام الوداد المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بهدف الخروج بنتيجة إيجابية.
وقال موسيماني، في تصريحات صحفية لموقع الاتحاد الأفريقي "كاف": "أعرف الوداد جيدًا. إنه فريق قوي ونحترمه، وهم أيضًا يعرفون الأهلي جيدًا. لكننا هنا لتحقيق نتيجة إيجابية، ولِمَ لا نعود بالفوز؟".
وشدد: "لدينا إصابات عديدة لكن لا يمكنني الشكوى من هذا الأمر هذه هي كرة القدم، ولعبنا بعض المباريات بالفعل بدون لاعبين أساسيين ونجحنا في تحقيق نتائج إيجابية أؤمن بلاعبي فريقي وقدراتهم".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موسيماني: أؤمن بقدرة الأهلي على هزيمة الوداد والإصابات والتتويج بـ البطولة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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