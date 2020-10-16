هل يشارك حميد أحداد مع الرجاء أمام الزمالك؟ دوت الخليج يكشف الحقيقة

شهدت الأيام الماضية حالة من الجدل بشأن موقف حميد أحداد من المشاركة أمام الزمالك، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي، من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

كان حميد أحداد انضم إلى الرجاء، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية قادما من الزمالك لمدة موسم على سبيل الإعارة.

ورفض نادي الزمالك مشاركة حميد أحداد مع الرجاء في مباراة الأحد وفقا لبنود العقد، رغم إصرار الرجاء على إشراك اللاعب، باعتباره أهم أسلحة الفريق.

وعلم " دوت الخليج" من مصادر مغربية، أن الرجاء قرر عدم إشراك حميد أحداد في أمام الزمالك بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا؛ بعد رفض إدارة القلعة البيضاء.

يذكر أن نادي الزمالك، أعلن منذ قليل إصابة نجمه التونسي فرجاني ساسي بفيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".