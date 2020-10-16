ساعات قليلة تفصل الأهلي المصري عن ملاقاة مضيفه الوداد المغربي، غدا السبت، على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، ضمن جولة الذهاب بنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
ويهتم الموقع الرسمي للكاف بالمباراة نظرا لأهميتها للفريقين خاصة وللقارة الافريقية التي تترقب بطلا جديدا للنسخة الحالية التي يتنافس عليها الأهلي و الوداد و الزمالك والرجاء .
وأكد ميجيل جاموندي، المدير الفني للوداد المغربي، أن مواجهة الأهلي المصري غدا السبت، في نصف نهائي دوري الأبطال الأفريقي مصيرية.
وقال ميجيل، في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) اليوم الجمعة: "مباراة الأهلي مصيرية وهدفنا التأهل لنهائي دوري الأبطال الأفريقي، والفوز باللقب".
وأضاف ميجيل: "جدول مبارياتنا كان مزدحمًا في البطولة المغربية، لكننا جاهزون للمباراة أشكر اللاعبين على مجهودهم الكبير بالرغم من الإرهاق والظروف التي سببتها جائحة فيروس كورونا".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مدرب الوداد المغربي: سنفوز على الأهلي لحصد اللقب الأفريقي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.