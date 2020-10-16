ريال مدريد يعلن إصابة نجم الفريق

أصدر نادي ريال مدريد الإسباني، بيانًا رسميًا، قبل قليل، أعلن من خلاله إصابة أحد نجومه، وذلك قبل أقل من 24 ساعة من مباراة قادش القامة.

ريال مدريد يواجه قادش، غدًا السبت، على ملعب "ألفريدو دي ستيفانو"، في الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

وكشف الملكي عن إصابة الدولي النرويجي مارتن أوديجارد، صانع ألعاب اللوس بلانكوس.

زيدان لم يستدعي أوديجارد لقائمة مباراة قادش، والجميع ظنوا أنّ الأمر لوجهة نظر فنية، ولكن الأمر لكون النرويجي يُعاني من إصابة.

وقال ريال مدريد في بيانه: "بعد الفحوص الطبية التي أجريت اليوم لـ أوديجارد، من قبل الخدمات الطبية، تبين انه يُعاني من إصابة بالعضلة النعلية في الساق اليمنى".

وكعادته لم يكشف ريال مدريد عن مدة غياب أوديجارد، ليُصبح النجم النرويجي، رابع المُصابين داخل اللوس بلانكوس في الوقت الحالي، إلى جانب إيدين هازارد وكارفاخال وأودريوزولا.