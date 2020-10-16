ممدوح عيد يحفز لاعبي بيراميدز ويطالبهم بكأس الكونفدرالية

وجه المهندس ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز كلمة للاعبي فريق الكرة والجهاز الفني قبل انطلاق المران الأول في مدينة كازبلانكا المغربية، استعدادا لخوض مباريات النهائي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، لتحفيز اللاعبين على تحقيق اللقب.
وتحدث عيد مع اللاعبين وطالبهم بنسيان أي شيء والتركيز في مواجهة حوريا الغيني، مشددا على أنهم المجموعة الأفضل بين جميع فرق نصف النهائي ولديهم القدرة على الفوز والتأهل للنهائي بل والتتويج باللقب القاري.
أضاف المدير التنفيذي بأن الفريق عليه نسيان لقاء الكأس والتركيز لكتابة أسمائهم بأحرف من نور والتتويج بالبطولة مع أول مشاركة قارية في تاريخ النادي.
وتحدث الكابتن هاني سعيد المدير الرياضي مع اللاعبين، موضحا أن النادي يثق فيهم وفي قدرتهم على التتويج باللقب وعليهم اللعب من أجل الاستمتاع والفوز، وعبور عقبة حوريا سيكون مفتاحا للتتويج بالبطولة.
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