ليفربول يعلن إعارة 2 من لاعبيه لـ بلاكبيرن وكارديف سيتي

وتنتهي فترة الانتقالات الصيفية في باقي الدرجات في إنجلترا اليوم الجمعة، بعد انتهاء فترة الانتقالات في الدوري الإنجليزي يوم 5 أكتوبر الماضي.
وأكد نادي ليفربول أن إيليوت سيلع لنهاية الموسم الحالي في بلاكبيرن، بعد أن خاض 9 مباريات بقميص ليفربول.
يذكر أن إيليوت البالغ من العمر 17 عامًا انضم لليفربول صيف العام الماضي قادمًا من فولهام، ووقع عقده الاحترافي الأول شهر يوليو الماضي.
وأعلن نادي ليفربول أيضًا رحيل لاعبه هاري ويلسون لنادي كارديف سيتي على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الحالي.
ولعب ويلسون مع ليفربول أمام ارسنال في كأس الرابطة الإنجليزية، وهي المباراة التي خسرها فريقه بركلات الترجيح.
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