رسميا.. الاتفاق السعودي يعلن ضم وليد أزارو لصفوف الفريق..صور

أعلن نادي الاتفاق السعودي، تعاقده مع اللاعب المغربي وليد أزارو مهاجم الأهلي بعقد يمتد حتي صيف 2022 دون الإفصاح عن قيمة الصفقة.
وعقد نادي الاتفاق مؤتمرا صحفيا لتقديم اللاعب اليوم الجمعة بعد توقيعه رسميا علي عقود الانضمام الي الفريق السعودي.
وحسم أزارو انتقاله للاتفاق السعودي مقابل 700 ألف دولار بجانب دفع 100 ألف دولار مستحقات متأخرة من قيمة إعارته في الموسم المنقضي.
ولعب أزارو معارا للاتفاق السعودي في الموسم الماضي قبل أن يدخل في مشاكل لرفضه استكمال الإعارة بعد استئناف الدوري، وأصدر الاتحاد السعودي قرارا بمنعه من اللعب لأي فريق سعودي سوى الاتفاق.
ونجح الاتفاق في إنهاء الخلاف مع أزارو قبل إتمام الصفقة إلى جانب الحصول على موافقة الأهلي.
وانضم أزارو للأهلي في صيف 2017 قادما من الدفاع الجديدي المغربي وحصل على لقب هداف الدوري المصري (2017-18)
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