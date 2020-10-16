شهد اليوم الجمعة تخرج عمر نجل العميد حسام حسن المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري، من الأكاديمية البحرية.
حضر حفل التخرج والدة عمر بالإضافة إلى شقيقاته يارا وزينة وجانا وقام بالتقاط الصور التذكارية مع شقيقهم.
وتولى حسام حسن، قيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى، وعن قبوله تدريب زعيم الثغر قال "نادى الاتحاد السكندرى من أكبر الأندية فى مصر مع الأهلى والزمالك والإسماعيلى والمصرى، وهذا نظرا لجماهيريته الكبيرة. "
وأكد العميد أن الاتحاد السكندرى هو العمود الفقرى للأندية المصرية، وإدارة الاتحاد السكندرى ومحمد مصيلحى وراء قبوله لمهمة تدريب الفريق السكندرى.
وأشار العميد إلى أن محمد مصيلحى، رئيس نادى الاتحاد السكندرى، يحب النادى مثل أى مشجع، ويحاول دائما أن يكون النادى فى الأفضل، وهو ما سيساعد على النجاح.
وأكد حسام حسن أنه شرف له أن يتم اختياره كمدير فنى بإجماع مجلس الإدارة، وتمني أن يكون عند حسن ظنهم، ووعدهم بالاجتهاد لتحقيق طموحات جماهير الاتحاد السكندرى، فى الموسم المقبل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نجل العميد حسام حسن يتخرج في الأكاديمية البحرية .. صور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.