الزمالك تخلى عنه ولم يصب بـ كورونا.. معدة منتخب تونس تفضح المؤامرة على ساسي

كشفت إشراف قنفود، المعدة الذهنية للمنتخب التونسي الأول لكرة القدم كواليس إصابة فرجاني ساسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك بفيروس كرونا وما تعرض له في المغرب اليوم.

وقالت قنفود في تصريحات صحفية، إن فرجاني ساسي كان على تواصل معي اليوم، وبكى بسبب ما تعرض له وكان في حالة صدمة شديدة".

وتابعت: "لم يسأل مسئولو الزمالك عن اللاعب، ولم يكن هناك أي مسئول من الزمالك معه من كل البعثة".

وأضافت :"اللاعب شعر وكأنه مخطوف وبعض الأشخاص حضروا فجأة ووضعوه في السيارة ولم يكن يعرف أي شيء وإلى أين يذهب".

وأكملت: "قائد السيارة التي كانت تقل فرجاني كان يسير بسرعة جنونية ورأس اللاعب تعرض للإصابة في سقف السيارة من الداخل".

وأوضحت قنفود أن التحليل الذي خضع له فرجاني قبل مغادرته تونس كانت نتيجته سلبية، ومن المستحيل أن تكون النتيجة بعد ساعات قليلة إيجابية بهذا الشكل وهو ما سبب خوف للاعب .