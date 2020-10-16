ألعاب القوى بالأهلي يتوج ببطولة الجمهورية بتحقيق 25 ميدالية

فاز فريق ألعاب القوى بالنادي الأهلي بالمركز الأول في بطولة الجمهورية للناشئين والناشئات تحت 20 سنة، التي أقيمت خلال الفترة من 14-16 أكتوبر الجاري، على ملاعب المركز الأولمبي بالمعادي.

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وحصد الناشئون 25 ميدالية، أما الناشئات في الأهلي فقد حصدن 20 ميدالية. ‫وشارك من الأهلي 85 لاعبًا ولاعبة، كما شارك 537 لاعبًا و467 لاعبة، يمثلون 38 ناديًا ومركز شباب.‬

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ويقود «ألعاب القوى» بالأهلي ياسر داوود، رئيس الجهاز والمدير الفني، وعادل علي أبو بكر، المدير الإداري، ووليد عبد الوهاب، المشرف على الجهاز الطبي، ووائل عبد العظيم، إداريًّا.‬

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