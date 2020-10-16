بيراميدز ينتهي من أول مران في المغرب

انتهى فريق نادي بيراميدز من أداء أول تدريباته في مدينة الدار البيضاء المغربية استعدادا لخوض مواجهة حوريا كوناكري الغيني والمحدد لها يوم الثلاثاء المقبل في نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، على استاد محمد الخامس بالرباط.
وخاض الفريق مرانه الأول واستغرق مدة ساعة واحدة بملعب كهرما في الرباط، واكتفى بالجري حول الملعب وأداء تدريبات خفيفة خوفا من الإجهاد خاصة بعد رحلة السفر.
وأدى الخماسي عبد الله السعيد ومحمد فاروق وعمر العيوني ونبيل دونجا ودودو الجباس تدريبات خاصة لتجهيزهم لمباراة الثلاثاء الهامة.
وتابع المهندس ممدوح عيد المدير التنفيذي للنادي ورئيس البعثة المران لتحفيز اللاعبين، والكابتن عبد العزيز عبد الشافي، زيزو، المدير الرياضي، وعمرو بسيوني مدير التعاقدات.
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