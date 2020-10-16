ميسي يزين قائمة برشلونة لمواجهة خيتافي في الليجا

أعلن رونالد كومان، المدير الفني لفريق برشلونة، قائمة فريقه لملاقاة نظيره خيتافي في الجولة السادسة لبطولة الدوري الإسباني. وجاء الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد البارسا على رأس قائمة فريقه والتي ضمت كل من: في حراسة المرمى: نيتو - أرانو تيناس خط الدفاع: جيرارد بيكيه - كليمونت لينجليه - أراخو - أوسكار مانجويزا - جونيور فيربو - سيرجينو ديست - سيرجيو روبيرتو خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس - بيدري - ميراليم بيانيتش - كارلوس ألينا - ريكي بويج - فرانكي دي يونج - إنكاي بينا- فيليبي كوتينيو خط الهجوم: ليونيل ميسي - أنطوان جريزمان - مارتين برايثوايت - ترينكاو - أنسو فاتي وتقام المباراة غدًا السبت في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

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