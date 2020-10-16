الخطيب يهدي علم الأهلي إلى القنصل والوزير المفوض للسفارة المصرية بالمغرب|شاهد

أهدى محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، رئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم في المغرب، علم الأهلي إلى كل من: عمر منيب، القنصل المصري بالمغرب، وأحمد عياد، الوزير المفوض بالسفارة المصرية، وعمرو قليني، مدير عام أحد الفنادق الكبرى بالمغرب.

وقام الخطيب بإهداء درع وعلم النادي للسفير؛ على هامش اللقاء الذي جمعهما، اليوم، بمدينة الدار البيضاء، تقديرًا للجهود التي قامت بها السفارة، وتذليل كل الصعوبات لتسهيل مهمة الأهلي قبل مواجهة الوداد غدًا السبت، في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا. جاء ذلك خلال الزيارة التي استقبل فيها أشرف إبراهيم، السفير المصري بالمغرب، محمود الخطيب، وبرفقته طارق قنديل، عضو مجلس إدارة النادي، والدكتور محمد شوقي، رئيس اللجنة الطبية بالنادي، اللذان يرافقان بعثة الفريق إلى كازابلانكا، بالإضافة إلى سمير عدلي، المدير الإداري للفريق. ويحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفًا على الوداد المغربي مساء غدٍ السبت، في مواجهة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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