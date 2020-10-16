افتتاح الدوري الإماراتي.. الوحدة يكتسح حتا بسداسية.. والظفرة يفوز على عجمان

السلوفيني تيم ماتافز افتتح التسجيل للوحدة في الدقيقة 5، قبل أن يضيف فارس جمعة الهدف الثاني في الدقيقة 15.
وعاد ماتافز ليسجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع في الشوط الأول، والذي انتهى بتقدم الوحدة بثلاثية نظيفة.
وفي الشوط الثاني، سجل طحنون الزعابي الهدف الرابع للوحدة في الدقيقة 58، ليضيف بعدها إسماعيل مطر الهدف الخامس في الدقيقة 81 من ضربة جزاء، وهي ذات الطريقة التي اختتم من خلالها بول مبوكو مهرجان الأهداف بالهدف السادس في الدقيقة 90، ليكشر الوحدة عن أنيابه في الجولة الأولى من المسابقة.
وارتقى الوحدة لصدارة جدول ترتيب الدوري الإماراتي برصيد 3 نقاط، فيما توقف رصيد حتا عند صفر من النقاط في المركز الأخير.
وفي نفس الجولة، فاز فريق الظفرة على نظيره عجمان بأربعة أهداف مقابل هدف.
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