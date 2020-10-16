توتنهام يتعاقد مع مدافع سوانزي سيتي مقابل 15 مليون جنيه إسترليني

نادي توتنهام أعلن خبر التعاقد مع رودون بصفة دائمة عبر موقعه الرسمي، مرحبًا باللاعب الذي سيرتدي القميص رقم 14 مع الفريق هذا الموسم.
ولم يعلن النادي عن القيمة المادية للصفقة، لكن التقارير الصحفية قدرتها بـ 15 مليون جنيه إسترليني.
ولعب رودون لصفوف سوانزي سيتي منذ عام 2018، كما أنه أصبح من العناصر الأساسية في المنتخب الويلزي منذ استدعائه للمرة الأولى شهر سبتمبر من العام الماضي.
يذكر أن فترة الانتقالات الصيفية بين فرق الدوري الإنجليزي، انتهت يوم الاثنين الموافق 5 أكتوبر، لكن يسمح للأندية منذ ذلك الوقت بالتعاقد مع لاعبين من مختلف الدرجات الأخرى حتى نهاية اليوم الجمعة.
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