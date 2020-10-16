يورجن كلوب يريد ضم نجم ولفرهامبتون الإنجليزي

يسعى مدرب فريق ليفربول يورجن كلوب إلى الحصول على خدمات اللاعب أداما تراوري من صفوف فريق ولفرهامبتون، في العام المقبل.

وارتبط تراوري، بخطوة الانتقال إلى بطل الدوري الإنجليزي، خلال موسم الانتقالات الصيفي الذي انتهى الأسبوع الماضي.

وقدم اللاعب الإسباني أداءً مميزًا مع ولفرهامبتون، أدى إلى جذب انتباه بطل أوروبا.

وحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن كلوب حريص على الظفر بخدمات أداما تراوري لصالح ليفربول في عام 2021.

وأوضحت إنه ليس من المعروف ما إذا كان ليفربول سيتمكن من حسم تلك الصفقة في الميركاتو الشتوي المقبل، مطلع العام الجديد، أم سيؤجل الخطوة إلى نهاية الموسم الحالي.

وأفادت أن ليفربول سيتعين عليه تقديم عرض لا يقل عن 65 مليون جنيه إسترليني لإقناع ولفرهامبتون بفكرة التخلي عن تراوري.