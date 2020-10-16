الرياضة

تدريبات خاصة لخماسي بيراميدز في المغرب

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خاض خماسي فريق الكرة بنادي بيراميدز، تدريبات خاصة، على هامش المران الأول للفريق، في الدار البيضاء، على ملعب كهرما، استعدادا لمواجهة حوريا كوناكري الغيني، في نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأدى الخماسي، عبد الله السعيد وعمر العيوني ومحمد فاروق ونبيل دونجا ودودو الجباس تدريبات خاصة في إطار تجهيزهم لمباراة الثلاثاء المقبل في نصف النهائي.

وأوضح جهاز بيراميدز أن السعيد يعاني من التواء في الكاحل تسبب في غيابه أمام طلائع الجيش بكأس مصر ويتم تجهيزه بصورة مكثفة للقاء حوريا، بينما يعاني العيوني من شد في الضامة ويخضع لمران تأهيلي مكثف.

وأشار إلى أن محمد فاروق يعاني من إجهاد في السمانة ويخضع هو الآخر لتدريبات مكثفة فيما يشعر دودو الجباس بآلام في القدم، ودونجا يعاني من كدمة بالقدم أصيب بها أمام الطلائع، والجهاز يحرص على تجهيز جميع اللاعبين للمشاركة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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