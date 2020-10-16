فازت لاعبة نادي وادي دجلة، نوران جوهر، المصنفة الأولى على العالم، حسب تصنيف الاتحاد الدولي للإسكواش، على المصرية هانيا الحمامي، المصنفة السادسة عالميا، في مباراة استمرت لمدة ساعة و 15 دقيقة.
وفازت نوران بنتيجة (3/ 1) بواقع نقاط (9/11) (11/7) (13 /11) (11/ 4) وذلك في منافسات الدور قبل النهائي لبطولة مصر المفتوحة وبذلك تسعى الدجلاوية نوران جوهر للفوز بمباراة النهائي بعد غد، الاحد الموافق 17 أكتوبر 2020 لتعزيز صدارتها للتصنيف العالمي للسيدات.
الجدير بالذكر أن بطولة مصر المفتوحة للإسكواش تقام في مصر عند سفح الاهرامات وتصل مجموع جوائز البطولة إلى 540 ألف دولار مقسمة بالتساوي بين منافسات السيدات ومنافسات الرجال.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الدجلاوية نوران جوهر تتأهل لـ نهائي بطولة مصر المفتوحة للاسكواش على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.