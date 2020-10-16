الدجلاوية نوران جوهر تتأهل لـ نهائي بطولة مصر المفتوحة للاسكواش

فازت لاعبة نادي وادي دجلة، نوران جوهر، المصنفة الأولى على العالم، حسب تصنيف الاتحاد الدولي للإسكواش، على المصرية هانيا الحمامي، المصنفة السادسة عالميا، في مباراة استمرت لمدة ساعة و 15 دقيقة.

وفازت نوران بنتيجة (3/ 1) بواقع نقاط (9/11) (11/7) (13 /11) (11/ 4) وذلك في منافسات الدور قبل النهائي لبطولة مصر المفتوحة وبذلك تسعى الدجلاوية نوران جوهر للفوز بمباراة النهائي بعد غد، الاحد الموافق 17 أكتوبر 2020 لتعزيز صدارتها للتصنيف العالمي للسيدات.

الجدير بالذكر أن بطولة مصر المفتوحة للإسكواش تقام في مصر عند سفح الاهرامات وتصل مجموع جوائز البطولة إلى 540 ألف دولار مقسمة بالتساوي بين منافسات السيدات ومنافسات الرجال.