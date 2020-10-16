عاشور ومجدي يقودان هجوم المقاصة أمام سموحة

أعلن جمال عمر المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة، تشكيل فريقه لمباراة سموحة المقرر انطلاقها تمام الثامنة مساء اليوم على ملعب استاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الـ 33 للدوري. وجاء تشكيل المقاصة كالتالي: حراسة المرمى: محمد كوكو الدفاع: حسني فتحي ومحمد دبش وأحمد ياسين وأحمد محسن خط الوسط: محمد مسعد وصلاح ريكو وأحمد صبيحة ومحمد توني الهجوم: عبد الله مجدي وصلاح عاشور ويتواجد على دكة البدلاء كل من: محمود حمدي وعصام صبحي ومصطفى شبيطة ومحمد إبراهيم وشميلس بيكلي ومحمد رمضان ومحمد دسوقي عمرو مرعي ويوسف شريف. ويدخل المقاصة المباراة برصيد ٤٠ نقطة ويحتل المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري.‎

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