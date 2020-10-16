بسبب تفشي كورونا.. إجراءات مشددة من الكاف في لقاء الأهلي والوداد

وضع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف، عدة إجراءات احترازية مشددة قبل مواجهة الأهلي والوداد غدا السبت، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأخطر "كاف" الفريقين بتواجد 7 أفراد فقط على مقاعد البدلاء في لقاء الغد من الجهاز الفني والإداري والطبي من كل فريق، بينما سيتواجد باقي العدد في المدرجات.

كما خصص الكاف مكانا في المدرجات خلف دكة كل فريق من أجل جلوس البدلاء، حيث سيتعذر وجودهم على مقاعد البدلاء كما هو معتاد وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد الاجتماعي.

وسيتم تخصيص مكان آخر للاعبي كل فريق الذين سيخرجون من القائمة وباقي الجهاز الفني في المدرجات أيضا ولكن بعيدا عن البدلاء.

كما شدد الكاف على تطبيق التباعد عند وصول الفريقين للملعب، حيث سيصل الأهلي أولا في تمام السادسة والثلث بتوقيت المغرب ويدخل لملعب اللقاء ثم الوداد بعده بـ10 دقائق ثم حكام اللقاء.

كما طالب الكاف لاعبي الفريقين بالتنظيم وتطبيق التباعد خلال كشف المنشطات الذي سيجرى عقب المباراة، تطبيقا لمبدأ التباعد أيضا، فضلا عن ارتداء اللاعبين الأقنعة.