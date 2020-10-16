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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباراة الهلال والعين وتردد القناة الناقلة ومباريات الجولة الأولى من الدوري السعودي 1442 في المقال التالي
عمر شويل - جدة مواعيد مباراة الهلال والعين ، يفتتح الدوري السعودي لكرة القدم في النسخة السادسة والأربعين مبارياته يوم غد السبت 17-10-2020 بأربعة لقاءات، أهمها مباراة الهلال حامل اللقب مع الصاعد الجديد لدوري الدرجة الممتازة نادي العين، ويسعى الفريقان إلى تحقيق نتيجة إيجابية الأول من أجل بداية قوية والمحافظة على اللقب، والأخير من أجل الاستفادة من الغيابات في صفوف الهلال وتحقيق نتيجة طيبة في أولى مباريات هذا الدوري، وفي هذا الشأن نوفر لكم تردد قناة الرياضية السعودية تحديث شهر أكتوبر 2020 ، وموعد بداية مباراة الهلال والعين بتوقيت السعودية وباقي الدول العربية.
مواعيد مباراة الهلال والعين والملعب الحاضن
سيحتضن ملعب فيصل بن فهد مباراة الافتتاح بين الهلال والعين بالجولة الأولى من مباريات الدوري السعودي 2020-2021، وستبدأ المباراة يوم غد السبت 17 أكتوبر 2020 والموافق للسنة الهجرية 30 صفر 1442، على أن تبدأ في الساعة التاسعة والربع بالتوقيت المحلي، وفيما يلي موعد بداية صافرة اللقاء في بعض الدول العربية:
- في الساعة الثامنة والربع بتوقيت مصر
- في الساعة السابعة والربع بتوقيت المغرب العربي
- في الساعة التاسعة والربع بتوقيت الكويت
- في الساعة 10:15 بتوقيت الإمارات المتحدة
- في الساعة التاسعة والربع بتوقيت البحرين وقطر
- في التاسعة والربع بتوقيت اليمن
- في التاسعة والربع بتوقيت العراق وتركيا والأردن وغزة.
تعرف على تردد قناة الرياضية السعودية تحديث شهر أكتوبر 2020
ستقوم قناة الرياضية السعودية بنقل الدوري السعودي في موسمه الجديد 2020-2021 كالعادة، وكما فعلت في السنوات السابقة وتعد القناة الناقل الوحيد لبطولة الدوري السعودي لكرة القدم، ويمكن ضبط ترددات السعودية الرياضية على القمر نايل سات على التردد 12149 وعلى المعدل الترميزي 27500 بالاتجاه العمودي، أما معامل التصحيح يمكن ضبطها على 4/3.
|تردد السعودية الرياضية
|12149
|معدل الترميز
|27500
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مواعيد مباراة الهلال والعين وتردد القناة الناقلة ومباريات الجولة الأولى من الدوري السعودي 1442 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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