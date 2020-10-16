نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قائمة الأهلي والزمالك لمباراة قبل النهائي دوري أبطال أفريقيا في المقال التالي

عمر شويل - جدة العد التنازلي لنصف نهائي دوري الأبطال بدأ وسافر الأهلي والزمالك أول امس إلي الدار البيضاء للمواجهه المرتقبة بين فريقي الأهلي المصري ونظيره الوداد البيضاوي المغربي علي ستاد مركب محمد الخامس بالدار البيضاء يوم السبت 17/10/2020 في تمام التاسعة مساءا بتوقيت أم الدنيا وفريق الزمالك المصري ونظيره الرجاء الرياضي المغربي يوم الأحد الموافق 18/10/2020 في التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة وكانت طموحات النادي الأهلي مرتفعه بعد الفوز بالدوري المصري ويعاني النادي الأهلي من كثره الإصابات التي ضربت الفريق في الآونة الأخيرة ومؤخرا إصابة اللاعب محمود عبد المنعم (كهربا) في مباراة الأهلي وبيراميدز و يعوض غياب اللاعب الجناح الأنجولي (جير الدو) بعد العودة من معسكر منتخب بلادة أول أمس و كذلك عوده ظهير أيسر الفريق التونسي علي معلول بعد عودته من معسكر منتخب النسور.

طموحات الأهلي في العودة بنتيجة إيجابية من الدار البيضاء

علي قدم و ساق الأهلي يواصل استعداداته لمواجهه الوداد و تدرب الفريق علي ملعب كهرماء كالفورنيا ويأمل النادي الأهلي بتحقيق نتيجة إيجابية خلال اللقاء المرتقب بين الفريقين و كان النادي الأهلي تغلب علي نظيره الجنوب إفريقي ماميلودي صن دا ونز و كان النادي الأهلي وجه الشكر للمدرب السويسري رينيه فايلر وسافر إلي بلاده وتعاقد الأهلي مع الجنوب إفريقي بتسو موسيماني وأشاد الجنوب إفريقي بالروح العالية التي خاضها خلال تدريبه للفريق في الآونة الأخيرة وسفر الجهاز الفني مع اللاعبين إلى الدار البيضاء.

نادي الزمالك ودعوات جماهيره في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

سافرت بعثه نادي الزمالك إلى كازابلانكا لمواجهه الرجاء المغربي وكان نادي الزمالك في أتم الاستعداد وجاهزيه علي اعلي مستوي من حيث طائره خاصه وفندق أقامة علي اعلي مستوي ورحب الرجاء المغربي بنظيره المصري وارسل له سيارات خاصه مكيفه لنقل اللاعبين والجهاز الفني بقياده المدير الفني باتشيكو وضمت قائمه الزمالك لحراسه المرمي محمود أبو جبل ومحمد عواد وخط الدفاع ضم كلا من محمود علاء وحازم إمام ومحمود حمدي الونش وعبد الله جمعه ومحمد عبد الشافي رغم أصابة الكتف وفي منتصف الميدان يعود نصف ملعب منتخب تونس الدولي فرجاني سآسى بعد العودة من معسكر المنتخب التونسي وبعد سلبيه مسحه كورونا الخاصة به ليصبح جاهز للمشاركه في المباراة وفقا لرؤية الجهاز الفني والدولي طارق حامد ومحمد حسن ومحمد سيد زيزو وإسلام جابر ويوسف اوباما والقائد شيكا بالا واشرف بن شرقي ومحمد أوناجم وفي المقدمة مصطفي محمد والكونغولي كابونجو كاسو نجو وعمر السعيد وواجه الزمالك نظيره الرجاء في بمارتين رسميتين فاز الفارس الأبيض في مباراة و تعادلا الفريقين في الأخري

قائمه النادي الأهلي لمواجهه الوداد المغربي

صرح المدير الفني للنادي الأهلي بتسو موسيماني تضم القائمة في حراسه المرمي الشناوي وعلي لطفي ومصطفي شوبير وخط الدفاع الدولي احمد فتحي والشاب محمد هاني وياسر إبراهيم وايمن اشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وحمدي فتحي وآليو ديانج المالي وعمرو السولية وصالح جمعه والأنجولي جير الدو ووليد سليمان وكهربا ومحمد مجدي (أفشة) وجونيور اجايي وحسين الشحات واحمد الشيخ وفي المقدمة آليو بدجي ومروان محسن.

قرار الاتحاد الإفريقي (الكاف) بخصوص المؤتمرات الصحفية قبل كل مباراة

الاتحاد الأفريقي برئاسة احمد احمد يقرر إلغاء المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الأهلي والوداد وذلك في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهه فيروس كورونا المستجد.