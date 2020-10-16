نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ليفربول وإيفرتون والقنوات الناقلة في الدوري الإنجليزي الممتاز في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعود منافسة البريميرليج مرة أخرى بعد التوقف الدولي، وتنطلق أول مباريات الجولة الخامسة بين ليفربول حامل اللقب وإيفرتون في ديربي الميرسيسايد على استاد جوديسون بارك اليوم السبت 17 أكتوبر 2020 في تمام الساعة الواحدة والنصف بتوقيت مصر، حيث يسعى ليفربول الجريح من مباراته الأخيرة التي لن ينساها جماهيره أن يعود أقوى للمدافعة عن لقبه، حيث خسر الجولة الماضية قبل التوقف من أستون فيلا بسباعية مقايل هدفين، أما إيفرتون فيتصدر جدول الترتيب بعد مرور أربع جولات فاز بهم واستطاع حصد النقاط الكاملة، وقد فاز في المباراة الأخيرة على برايتون بأربعة أهداف مقابل هدفين، ويسعى الفريق للاستمرار في تقديم المفاجأت والأداء الرائع.

يسعى ليفربول للعودة لتقديم الأداء الجيد الذي اعتاد عليه في سبيل المحافظة على لقب البريميرليج الذي فاز به العام الماضي بعد غياب دام 20 عاما، وقد بدأ الفريق الموسم بداية جيدة حيث فاز في الجولة الأولى على ليدز يونايتد برباعية مقابل ثلاثة تألق فيها الفرعون المصري محمد صلاح بتسجيله هاتريك، وبعد ذلك فاز في الجولة الثانية على تشيلسي بهدفين دون رد سجلهما السنغالي ساديو ماني، ثم حقق فوزه الثالث على التوالي بانتصاره على آرسنال بثلاثية مقابل هدف، وقد سجل روبيرتسون، وماني، وجوتا أهداف الريدز، بينما تكفل لاكازيت بهدف الجانرز، وبعد ذلك تعرض الفريق لخيبة أمل بخروجه من كأس رابطة المحترفين على يد آرسنال بعد الخسارة في ضربات الترجيح، وتتوالي المصائب على الفريق بهزيمته في الجولة الرابعة قبل التوقف بسباعية مقابل هدفين من أستون فيلا.

يسعى المدرب المخضرم أنشيلوتي إلى الاستمرار في قيادة الفريق للنتائج المميزة والحلم بتحقيق لقب البريميرليج، وقد بدأ الفريق مشواره في الدوري بالفوز على توتنهام بهدف كالفريت لوين، وبعد ذلك حقق فوزه الثاني بعد الاتتصار على وست بروميتش بخماسية مقابل هدفين في مباراة تألق فيها كالفريت لوين بتسجيله هاتريك، ثم يستمر في تقديم الأداء الجيد بفوزه على كريستال بالاس بهدفين مقابل هدف، ويؤكد بعد ذلك أنه سيكون خصم قوي بفوزه الرابع على التوالي في الدوري على برايتون برباعية مقابل هدفين.

موعد مباراة ليفربول وإيفرتون اليوم

1:30 بتوقيت مصر

11:30 بتوقيت غرينتش

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وإيفرتون اليوم