نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي والباطن والقنوات الناقلة في الدوري السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنطلق منافسة الدوري السعودي لعام 2020، ويستضيف ملعب نادي الباطن مباراته أمام الأهلي اليوم الأحد 18 أكتوبر 2020 في تمام الساعة الثالثة بتوقيت غرينتش، حيث يسعى الفريقان إلى الفوز بالمباراة الافتتاحية وخطف الثلاث نقاط، ويسعى فريق الأهلي إلى تقديم الأداء الجيد الذي اعتاد عليه ويأمل في تحقيق مركز أفضل من الموسم الماضي في جدول الترتيب ومحاولة الفوز باللقب، أما نادي الباطن الصاعد حديثا للدوري الممتاز بعد غياب عام واحد يسعى لتقديم الأداء الجيد وإثبات أنه سيكون خصم قوي لا يستهان به.

يسعى فريق الأهلى إلى بدء الموسم بطريقة جيدة ومحاولة الفوز بلقب الدوري الغائب عن خزائن الفريق منذ عام 2015، وقد نجح الفريق الموسم الماضي في تحقيق المركز الثالث في جدول الترتيب والصعود لدوري أبطال أسيا خلف المتصدر الهلال، وصاحب المركز الثاني النصر، وهذا بعد نجاح الفريق في حصد 50 نقطة من خلال 30 مباراة خاضها، حيث استطاع الفوز في 15 مباراة، والتعادل في خمس مباريات، والخسارة في عشر مباريات، وقد اعتمد الفريق على هجومه القوي حيث يعتبر المركز الثالث في عدد الأهداف المسجلة خلف الهلال، والنصر، ويسعى الأهلى إلى العودة بقوة وتعويض خروجه من بطولة دوري أبطال أسيا في ربع النهائي على يد النصر بعد الخسارة بهدفين دون رد سجلهما عبدالفتاح عسيري، وغونزالو مارتينيز.

يسعى نادي الباطن إلى تقديم نفسه بقوة من خلال هزيمة الأهلي وخطف نقاط المباراة، وقد قدم الفريق أداء مميز الموسم الماضي في دوري الدرجة الأولى، حيث حصل على المركز الأول في جدول الترتيب وضمن الصعود مباشرة للدوري الممتاز للعب مع الكبار، وقد خاض الفريق الموسم الماضي 38 مباراة، استطاع تحقيق الفوز في 22 مباراة، والتعادل في عشر مباريات، والخسارة في ست مباريات ليجمع 76 نقطة مبتعدا عن فريق القادسية صاحب المركز الثاني بنقطة واحدة، ويسعى الفريق لعدم تكرار خيبة موسم 2018 الذي هبط فيه الفريق بعد جمعه ل25 نقطة وضعته في المركز الخامس عشر.

موعد مباراة الأهلي والباطن اليوم

3:00 بتوقيت غرينتش

5:00 بتوقيت مصر

6:00 بتوقيت السعودية

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والباطن اليوم