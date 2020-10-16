نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة النصر والفتح والقنوات الناقلة في الدوري السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة يفتتح فريق العالمي مشواره في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للموسم الجديد 2020-2021 باستضافة فريق الفتح على ملعبه باستاد الأمير فيصل بن فهد بالملز في مباراة قوية يأمل فيها لنصر لتحقيق فوز يكون خير بداية لمشواره في الدوري الذي يأمل في استعادة لقبه من جديد بعد أن فشل في الاحتفاظ بذلك اللقب الذي حققه الموسم قبل الماضي، حيث تمكن الهلال من الفوز بالدوري الموسم الماضي بفارق ثمانية نقاط عن أقرب منافسيه فريق النصر صاحب المركز الثاني الذي ضمن التأهل إلى دوري أبطال آسيا بذلك المركز، وسينطلق موعد مباراة النصر والفتح يوم الأحد في تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت مكة المكرمة.

النصر يلاقي الفتح في مباراة قوية يأمل فيها في تحقيق الفوز واقتناص نقاط المباراة الثلاث في البطولة التي جمع فيها النصر الموسم الماضي 64 نقطة من خوض 30 مباراة تمكن فيها من تحقيق الفوز في 19 مباراة، وتعادل في سبع مباريات، وخسر أربع مباريات متواجدا في وصافة الترتيب، ويأمل النصر في الظهور بنفس المستوى الجيد الذي أنهى به الموسم الماضي رغم خسارة الدوري بعد أن نجح في بلوغ الدور نصف النهائي في دوري أبطال آسيا مؤخرا بعد مشوار ناجح لم يتكلل بمسك الختام والتأهل إلى المباراة النهائية بعد أن خسر العالمي في قبل لنهائي بركلات الترجيح “3-5” ضد فريق بيروزي الإيراني بعد التعادل في الوقت الأصلي والإضافي بهدف لكل فريق سجله للعالمي هدافه المغربي عبد الرازق حمد الله.

فريق الفتح يأمل في تحقيق أفضل النتائج الإيجابية أمام فريق النصر ليتمكن من عمل بداية جيدة في مشواره في الدوري السعودي الذي تمكن من البقاء به هذا الموسم بصعوبة كبيرة بعد أن عاني من المنافسة على الهبوط في الموسم الماضي، قبل أن يتمكن من التواجد في المركز الثالث عشر في جدول الترتيب بفارق نقطة وحيدة فقط فصلته عن الفيحاء صاحب المركز الرابع عشر الذي هبط فعليا إلى دوري الدرجة الاولى السعودي صحبة كلا من الحزم والعدالة، وكان الفتح قد جمع الموسم الماضي 33 نقطة فقط من خوض 30 مباراة حقق فيها ثمانية انتصارات، وتعادل في تسع مباريات، وخسر 13.

موعد مباراة النصر والفتح

15:00 توقيت غرينتش.

16:00 توقيت المغرب.

18:00 توقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والفتح