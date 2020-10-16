بين الأهلي والوداد.. من يتفوق في المواجهات المباشرة؟

هي مباراة قوية كما تعودنا بين الفريقين، بغض النظر عن حالتهما المعنوية أو الذهنية، لذا فأنه من الصعب توقع نتيجتها، وخاصة وأن الفريقين على مدار مشاركتهما معًا لم يتفوقا على بعضهما البعض في المواجهات المباشرة.
وفي هذا التقرير، نستعرض سجل المواجهات المباشرة بين الأهلي والوداد.
واجه الفريقان بعضهما البعض 8 مرات في دوري أبطال أفريقيا
حقق النادي الأهلي الانتصار في مباراتين
حقق الوداد الانتصار في مباراتين
تعادل الفريقان مع بعضهما البعض 4 مباريات.
سجل الأهلي في شباك الوداد 8 أهداف
سجل الوداد في شباك الأهلي 8 أهداف
أول مباراة بين الفريقين في دور المجموعات لبطولة 2011، وانتهت بالتعادل 3-3 في القاهرة.
ثاني مباراة بين الفريقين في دور المجموعات لبطولة 2011، وانتهت بالتعادل 1-1 في المغرب
ثالث مباراة بين الفريقين في دور المجموعات لبطولة 2016، وانتهت بالتعادل 1-1 في برج العرب
رابع مباراة بين الفريقين في دور المجموعات لبطولة 2016، وانتهت بفوز الأهلي بهدف نظيف في المغرب
خامس مباراة بين الفريقين في دور المجموعات لبطولة 2017، وانتهت بفوز الأهلي 2-0 في مصر
سادس مباراة بين الفريقين في دور المجموعات لبطولة 2017، وانتهت بفوز الوداد 2-0 في المغرب
سابع مباراة بين الفريقين في ذهاب نهائي بطولة 2017، وانتهت بالتعادل 1-1 في مصر
ثامن مباراة بين الفريقين في إياب نهائي بطولة 2017، وانتهت بفوز الوداد 1-0 في المغرب
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