وزير الرياضة الإيطالي يفتح النار على كريستيانو بعد إصابته بـ كورونا

رد وزير الرياضة الإيطالي، فينتشنزو سبادافورا، على نجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو، بعد تصريحه الأخير.

رونالدو أصيب بفيروس كورونا، وسبادفورا صرّح بأن البرتغالي خرق البروتوكول الصحي، لكن كريستيانو تحدث في بث مباشر عبر "إنستجرام"، قائلًا أن ما تردد عن خرقه للبروتوكول "كذبة".

وانتقد سبادافورا، رونالدو، وقال إن مزاياه كلاعب كرة قدم لا تمنحه الحق في أن يكون متعجرفًا وغير محترم للمؤسسات.

وقال سبادافورا لوكالة الأنباء أنسا: "مهارات لاعب معين لا تسمح له بالغطرسة وعدم الاحترام المؤسسات والكذب".

وأضاف: "في الواقع، كلما عرف المرء أكثر، يجب أن يشعر المرء بمسؤولية التفكير قبل أن يتكلم وأن يكون قدوة حسنة".

وأكد: "ليس لدي أي نية لمواصلة هذه المسألة إلى أجل غير مسمى، أؤكد ما قلته أمس بشأن خروج بعض لاعبي يوفنتوس من فندق العزل".

وأتم سبادافورا: "لن أتدخل أكثر في هذا الموضوع وأجدد تمنياتي بالشفاء العاجل لجميع الذين ثبتت إصابتهم".