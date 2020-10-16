الأهلي يخوض مرانه الأخير على ملعب محمد الخامس استعدادا للوداد المغربي |فيديو

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحركت مرانه الأخير علي «استاد» محمد الخامس بمدينة كازابلانكا ، استعدادًا لمواجهة الوداد المغربي المقرر لها التاسعة من مساء غدٍ السبت بتوقيت القاهرة، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.



وتحركت حافلة الفريق لخوض المران الأخير على الملعب الذي يستضيف مباراة الغد، وفقًا للوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، التي تمنح الفريق الضيف الحق في خوض المران لمرة واحدة على ملعب المباراة وفي نفس توقيتها.



وكان بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، قد عقد محاضرة للاعبين في فندق الإقامة لمراجعة بعض الجوانب الفنية والخططية، استعدادًا للمباراة المرتقبة.