عملية عاجلة لـ لاعبة الأهلي بعد تعرضها لـ حادث سير

خرجت نور طلعت لاعبة منتخب مصر والنادى الاهلى لكرة السلة من غرفه العمليات بعد تعرضها لـ حادث سير خلال توجهها إلى النادى صباح اليوم ، لخوض التدريبات مع الفريق .
وكانت نور طلعت توجهت إلى احد المستشفيات لتلقى العلاج والاطمئنان على حالتها، ومدى الإصابة التي تعرضت لها، وتم تركيب شريحة فى رسغها الأيسر لوجود كسر مضاعف .
وحرص الجهاز الفني و الطبي بالأهلى على الاتصال باللاعبة والاطمئنان على حالتها الصحية وتمني الشفاء العاجل لها .
وتصدرت سيدات سلة الأهلى ترتيب جدول دورى المرتبط ، في المجموعة الأولى من مجموعات البطولة ، برصيد 15 نقطة، الصيد 12 نقطة، الزمالك 9 نقاط بينما الغابة 6 فقط، فى المجموعة الثانية جمع سبورتنج 14 نقطة يليه التأمين 11 نقطة والزهور 11 بينما مدينة نصر 6 نقاط ، وفى المجموعة الثالثة يتصدر الجزيرة فرق مجموعته بعد أن جمع 15 نقطة، والشمس 12 نقطة وجزيرة الورد 9 نقاط بينما الترام 6 نقاط فقط
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