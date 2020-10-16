كواليس مران الأهلي الأخير بالمغرب استعدادًا للقاء الوداد في نصف نهائي دوري الأبطال

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الأخير بالمغرب استعدادًا لمواجهة نظيره الوداد، في المباراة المقرر لها التاسعة من مساء غدٍ السبت على استاد محمد الخامس بمدينة كازابلانكا، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وبدأ المران بقراءة الفاتحة، قبل أن يؤدي اللاعبون فقرات بدنية متنوعة، تحت إشراف كابيلو مخطط الأحمال، فيما خاض حراس المرمى مرانًا قويًّا تحت قيادة ميشيل يانكون مدرب الحراس.
فيما واصل محمود كهربا، لاعب الفريق، تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في العضلة الخلفية.
وحرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، على تخصيص بعض الفقرات الفنية في إطار تجهيز اللاعبين بالشكل المناسب لخوض مباراة الغد.
واستقر موسيماني، بعد مشاروات مكثفة مع مساعديه، بجانب أداء لاعبيه بالتدريبات التي خاضها الفريق الأحمر في المغرب علي بدء المباراة بتشكيل مكون من محمد الشناوي في حراسة المرمي واحمد فتحي وياسر إبراهيم وأيمن اشرف وعلي معلول وحمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السوليه وحسين الشحات وجونيور اجايي.
ومن المقرر أن يكون وليد سليمان ومحمد مجدي أفشه واليو بادجي وجيرالدو أوراق رابحة علي دكة البدلاء بالنسبة لموسيماني والذي يراهن حسب جلسه مع مساعديه علي قرة النجم الإنجولي في صنع الفارق وقت الحاجه إليه رغم ما يتعرض له من إنتقادات في الفترة الماضية لكن تلك النوعية من المباريات هي التي تناسب إمكانياته وقدراته.
ولم يفصح موسيماني في المحاضرة عن التشكيل الذي سيخوض به المباراة ولكنه اكتفي بمنح تكليفات لكل مركز برقم معين ، وطالب موسيماني لاعبيه بعدم الخوف والإنجراف وراء مقولة التفوق النفسي للمنافس عليهم والغيابات التي تضرب صفوف الفريق.
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