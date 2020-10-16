الدوري الإماراتي .. الشارقة يفوز على الفجيرة 4-2 .. والوصل يخسر من بني ياس

فاز فريق الشارقة على نظيره الفجيرة بأربعة اهداف مقابل هدفين في الجولة الأولى لبطولة الدوري الإماراتي " دوري الخليج العربي " افتتح ويلتون التسجيل في الدقيقة 21، ليعادل بعدها صامويل أرمينتروس النتيجة للفجيرة في الدقيقة 37. وسجل فراس بالعربي الهدف الثاني للفجيرة في الدقيقة 52 قبل أن يعادل ويلتون النتيجة للشارقة في الدقيقة 79. وفي الدقيقة 91 سجل إيجور كورنادو الهدف الثالث للشارقة، أعقبه كايو لوكاس بالهدف الرابع من ضربة جزاء. وفي نفس الجولة خسر الوصل أمام بني ياس بأربعة أهداف مقابل هدف.

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