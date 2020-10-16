زيدان: "المناوبة" خطتي للفوز بالألقاب

زيدان: "المناوبة" خطتي للفوز بالألقابقال زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد إنه سيتبع سياسة المناوبة بين اللاعبين لمواجهة جدول المباريات المزدحم، والذي سيبدأ بمواجهة ضيفه قادش في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم السبت.

وسيلتقي ريال مدريد بعدها مع شاختار دونيتسك في افتتاح مشواره بدور المجموعات لدوري الأبطال يوم الأربعاء قبل مباراة القمة أمام برشلونة يوم السبت، حيث سيخوض سبع مباريات خلال 22 يوما.

‬وقال زيدان في مؤتمر صحافي: تحدثنا كثيرا عن هذا الأمر. يجب اتباع سياسة المناوبة للفوز بألقاب في موسم طويل جدا. لدينا مجموعة جيدة جدا من اللاعبين تسمح لنا بإجراء تغييرات. يجب أن يتذكر الناس الأحداث التي عاشها الفريق حيث لم يحصل اللاعبون على أي راحة. سنخوض سبع مباريات متتالية وبعدها سيعود اللاعبون لأداء الواجب الوطني مع منتخباتهم. لا أحب الشكوى. فقط أشرح لكم ضرورة سياسة المناوبة ويمكننا الفوز بمباريات رغم ذلك.

ويفتقد ريال مدريد جهود ثلاثة مدافعين هم داني كاربخال وألفارو أودريوزولا وإيدير ميليتاو مما يعني أن زيدان قد يستعين بلاعب الوسط لوكاس فازكيز في مركز الظهير الأيمن الذي سبق أن شغله ليمنح القائد سيرجيو راموس أو المدافع الفرنسي رفائيل فاران راحة. ولا يزال المهاجم إيدن هازارد يعاني من مشكلة عضلية.

وكالات