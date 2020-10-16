أخبار الزمالك| قرار جديد بشأن فرجاني ساسي.. موقف حميد أحداد من مباراة الذهاب

نشر موقع "دوت الخليج"، اليوم الجمعة ، مجموعة من أخبار الرياضة، حول تطورات الأحداث في نادي الزمالك، وجاءت كالآتي:

أكد إسماعيل يوسف رئيس بعثة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك في المغرب أنه تم التواصل مع وزارة الصحة المغربية لحضور طاقم طبي متكامل إلى فندق الفور سيزون لإجراء فحوصات للاعب الفريق فرجاني ساسي بدلا من ذهاب اللاعب إلى المستشفى حسب البروتوكول الخاص بالوزاره وهو ما استجاب له مسئولو الوزارة الذي تم تقديم كل الشكر والتقدير لهم.

كشفت إشراف قنفود، المعدة الذهنية للمنتخب التونسي الأول لكرة القدم كواليس إصابة فرجاني ساسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك بفيروس كرونا وما تعرض له في المغرب اليوم.

أصدر إسماعيل يوسف رئيس بعثة نادي الزمالك المتواجدة بالمغرب بيانًا أكد فيه أن نتيجة المسحة الأولى للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا التي أجراها الجهاز الطبي للاعبنا التونسي فرجاني ساسي عند وصوله ثبتت ايجابيتها مطمئنًا الجميع أن حالته الصحية جيدة و أن اللاعب لم يخالط أي شخص بالفريق منذ وصوله حيث تم عزله فى حجرة منفصلة ولم يختلط بزملائه حتى الآن وسوف يتم إجراء مسحة أخرى.

شهدت الأيام الماضية حالة من الجدل بشأن موقف حميد أحداد من المشاركة أمام الزمالك، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي، من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.