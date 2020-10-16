ديباي يعلق على مفاوضات برشلونة

تلقى ممفيس ديباي، مهاجم أولمبيك ليون الفرنسي، مزيدًا من الأسئلة عن العروض التي قُدمت له خلال سوق الانتقالات الصيفي، وعلى رأسهم عرض برشلونة الإسباني.

وانتهت نافذة الانتقالات في أوروبا، يوم الاثنين الماضي، وسعى برشلونة لضم ديباي، لكن لم تنجح المفاوضات في نهاية الأمر، وبقى الهولندي في ليون.

ونشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، تصريحات ديباي وقال: "اسمحوا لي أن أبدأ بالقول إنني سعيد جدًا لوجودي هنا، وفخور جدًا لكوني لاعب ليون وقائد الفريق".

وأضاف: "أنا فخور بوجودي هنا، وأعتقد أن ما تقرأه في وسائل الإعلام ليس صحيحًا دائمًا، ها أنا هنا، هذا هو الوضع، هذا صحيح كان هناك اهتمامات وعروض لكن لم يتم التوصل لاتفاق".

وأكد ديباي: "هذا ليس وضعًا طبيعيًا لأن السوق كان مفتوحًا أكثر من المتوقع، كان غريبًا وجديدًا للجميع، لم ألعب كثيرًا أيضًا وذلك لم يساعدني، لم يكن الأمر شخصيًا".

وأتم ديباي: "الكثير من الناس يتحدثون خلال فترة الانتقالات لكنني كنت صامتًا لأنني أردت أن أبقى مركزًا، الآن علي أن أفكر في الحاضر وأتحدث عن ليون".